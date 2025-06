Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Castrop Rauxel: Aktionstage zum Thema Taschendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am kommenden Mittwoch (04.06.2025) informiert der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Polizei auf dem Marktplatz rund um das Thema "Schutz gegen Taschendiebstahl". Zwischen 08:00 und 14:00 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und Tipps zum Schutz vor Taschendieben zu erhalten.

Am Infostand können sich die Menschen in Datteln darüber erkundigen, mit welchen Maschen Täter arbeiten und wie sie sich effektiv vor Diebstahl schützen können. Zusätzlich liegt Infomaterial bereit, das praktische Hinweise und Präventionsmaßnahmen enthält. Gerade zu Monatsbeginn, wenn viele Menschen ihr Gehalt vom Konto abheben und mehr Bargeld in der Geldbörse mit sich führen, ist es besonders wichtig, wachsam zu sein.

Das Beratungsangebot ist kostenlos.

Castrop-Rauxel

Am 26.06.2025 wird ein ähnlicher Aktionstag durch den Bezirks- und Schwerpunktdienst in Castrop-Rauxel durchgeführt. Hier steht der Infostand zur Mittagszeit am Widumer Tor. An dem Aktionstag sind Polizistinnen und Polizisten auch in den Ladengeschäften und auf dem Wochenmarkt unterwegs, um über das Thema zu informieren.

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Recklinghausen: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9830

