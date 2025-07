Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines PKW-Anhängers in Großrosseln

Großrosseln-St. Nikolaus (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 17.07.2025, auf Freitag, 18.08.2025, wurde in Großrosseln, Ortsteil St. Nikolaus, in der Merlebacher Straße ein älterer PKW-Anhänger der Marke Brenderup, entwendet. Es handelt sich um ein älteres Modell mit braunen Siebdruckplatten ohne Aufbau, wodurch nur ein geringer Schaden entstanden ist. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben über den Verbleib des Anhängers machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Völklingen, tel. 06898 2020.

