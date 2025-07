POL-VK: Brand einer Wiesenfläche

Völklingen-Geislautern (ots) - Am Freitag, 11.07.2025, in der Zeit von 18:35 Uhr - 18:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Schulberg" ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Friedhof. Der Unfallverursacher parkt mir seinem Fahrzeug aus und kollidiert dabei mit einem dort ebenfalls geparkten Pkw, Mercedes-Benz, eines 60-jährigen Mannes aus Völklingen. Anschließend entfernt sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, ...

mehr