Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter beschädigt Plakat-Vitrine

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf dem Burgplatz im Bereich des Anwesens Nr. 16 zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter männlicher Täter begab sich zu einer an einem Lebensmittelgeschäft montierten Plakat-Vitrine und trat dagegen. Der Glaseinsatz ging dabei zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der ca. 30 bis 40 Jahre alte Mann entfernte sich im Anschluss in Richtung Dasbachstraße. Der Mann trug neben einem Vollbart eine blaue Wollmütze und ein kariertes Hemd. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell