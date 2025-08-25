Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aufzug beschädigt

Staatsschutz ermittelt

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Donnerstag (21.8.), zwischen 6 und 22 Uhr, einen Aufzug in einem Mehrfamilienhaus im Haardtring. Die Vandalen kratzten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem spitzen Gegenstand unter anderem ein Hakenkreuz in die Wand des Aufzugs. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell