Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Gernsheim (ots)

Am Freitag (22.08.), in der Zeit zwischen 17.30 und 20.15 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Brunhildstraße getrieben und sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft. Sie drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden Bargeld.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamten zu erreiche

