Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Gernsheim (ots)

Am Freitag (22.08.), in der Zeit zwischen 17.30 und 20.15 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Brunhildstraße getrieben und sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft. Sie drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden Bargeld.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamten zu erreiche

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 08:33

    POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch am Waldfriedhof

    Lampertheim (ots) - Am Samstag (23.08.) wurde der Parkplatz am Waldfriedhof zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 13.45 und 14.25 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Kia Ceed und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer ...

