Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Michelstadt: "Blitz für Kids"/Ordnungshüter erfreut - Nur ein Autofahrer zu flott an Schule

Breuberg/Michelstadt (ots)

Am Freitag (22.08.) wurden im Rahmen der Aktion "Blitz for Kids" zum Schulbeginn in Hessen drei Kontrollen durch die Polizei durchgeführt. Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr und von 12.00 bis 12.30 Uhr wurde im Bereich Stadtschule in der Schulstraße in Michelstadt der Verkehr überwacht. Hierbei war keiner der passierenden Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs.

Auch an der Grundschule in Sandbach wurde von Beamten der Polizeistation Höchst in der Zeit zwischen 12.00 und 12.40 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In dem genannten Zeitraum wurden 40 Fahrzeuge bezüglich ihrer gefahrenen Geschwindigkeit gemessen. Erfreulicherweise war hier lediglich ein 36 Jahre alter Wagenlenker zu flott unterwegs. Die Ordnungshüter zeigten sich erfreut über das äußerst positive Kontrollergebnis vor den beiden Schulen.

