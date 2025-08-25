Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Zeit zwischen Dienstag (19.08.) und Samstag (23.08.) auf einen Zigarettenautomaten im Berliner Ring abgesehen. Mit Gewalt brachen sie den Automaten auf und entwendeten Geld aus dem Gerät.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

