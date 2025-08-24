Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Viernheim (ots)

Am Sonntag (24.08.) gegen 17:00 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße 18 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein etwa 30 Jahre alter Fahrradfahrer beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Unfall soll zudem ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Rolle gespielt haben.

Der Radfahrer wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Das beteiligte Fahrzeug sowie dessen Fahrerin oder Fahrer sind derzeit nicht bekannt.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206-9440-0 in Verbindung zu setzen

