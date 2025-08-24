PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Viernheim (ots)

Am Sonntag (24.08.) gegen 17:00 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße 18 zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein etwa 30 Jahre alter Fahrradfahrer beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Unfall soll zudem ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Rolle gespielt haben.

Der Radfahrer wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Das beteiligte Fahrzeug sowie dessen Fahrerin oder Fahrer sind derzeit nicht bekannt.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206-9440-0 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 02:26

    POL-DA: Verkehrsunfall auf der A67 mit drei leicht verletzten Personen

    Lorsch - Viernheim (ots) - Am 24.08.2025 kam es gegen 00.10 Uhr auf der A67 zwischen Lorsch und Viernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzte wurden. Ein Transporter war auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Durch den Verkehrsunfall waren zunächst alle Fahrstreifen blockiert. An den beteiligten Fahrzeugen und an der Leitplanke ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 21:45

    POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

    Viernheim (ots) - Am Samstag, den 23.08.2025 gegen 13:15 Uhr kam es in Viernheim, im Kreisverkehr der Saarlandstraße/Kreuzstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr den Kreisverkehr und wurde von einem Pkw angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 16:45

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Brand in Dachgeschosswohnung

    Darmstadt (ots) - Am Freitagnachmittag (22.08.) kam es in der Messeler Straße im Stadtteil Arheilgen zu einem Brand in einem Wohnhaus. In dem Gebäude brach nach ersten Erkenntnissen gegen 15.40 Uhr ein Feuer im Bereich einer Dachgeschosswohnung aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich der Dachstuhl bereits in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten alle Bewohner das Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren