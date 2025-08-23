POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden
Viernheim (ots)
Am Samstag, den 23.08.2025 gegen 13:15 Uhr kam es in Viernheim, im Kreisverkehr der Saarlandstraße/Kreuzstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr den Kreisverkehr und wurde von einem Pkw angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der E-Scooter-Fahrer musste schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der 06206/9440-0 zu melden.
