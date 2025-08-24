POL-DA: Verkehrsunfall auf der A67 mit drei leicht verletzten Personen
Lorsch - Viernheim (ots)
Am 24.08.2025 kam es gegen 00.10 Uhr auf der A67 zwischen Lorsch und Viernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzte wurden. Ein Transporter war auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Durch den Verkehrsunfall waren zunächst alle Fahrstreifen blockiert. An den beteiligten Fahrzeugen und an der Leitplanke entstanden ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro.
Berichterstatter: Gräsel, PHK
