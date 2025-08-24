POL-DA: Verkehrsunfall auf der A67 mit drei leicht verletzten Personen

Darmstadt (ots) - Am Freitagnachmittag (22.08.) kam es in der Messeler Straße im Stadtteil Arheilgen zu einem Brand in einem Wohnhaus. In dem Gebäude brach nach ersten Erkenntnissen gegen 15.40 Uhr ein Feuer im Bereich einer Dachgeschosswohnung aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich der Dachstuhl bereits in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten alle Bewohner das Gebäude ...

