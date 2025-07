Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF: Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Peine (ots)

Peine (OT Stederdorf), Dieselstraße, 12.07.2025, gegen 10:00 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 83-jähriger mit seinem Pkw die Peiner Straße aus Stederdorf kommend in Richtung Peine. In Höhe der dortigen Kreuzung Schwarzer Weg (B444) / Peiner Straße (B444) / Dieselstraße / Zufahrt BAB2 beabsichtigte der 83-jährige nach links in die Dieselstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw eines 61-jährigen, welcher die Peiner Straße aus Rtg. Peine kommend in Richtung Stederdorf befuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Die Polizei Peine bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall, insbesondere der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, sich unter der Telefonnummer 05171-9990 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell