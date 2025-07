Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.07.2025: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Harvesse (ots)

Wendeburger Straße (L 321), Harvesse in Rtg. Wendeburg, 21.07.2025, gegen 13:10 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger aus dem Landkreis Peine mit seinem Pkw die Wendeburger Straße (L 321) in Rtg. Wendeburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der 25-jährige mit seinem Pkw am Ortsausgang Harvesse in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr und stößt mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Wendeburger Straße (L 321) voll gesperrt. Die Sperrmaßnahmen wurden, gegen 14:50 Uhr, aufgehoben. Der entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt.

