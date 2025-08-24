PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Neckarsteinach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neckarsteinach (ots)

Am Sonntag (24.08.) gegen 17:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B37 in Neckarsteinach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Krad-Fahrer die B37 von Hirschhorn kommend in Fahrtrichtung Neckarsteinach. Auf Höhe der dortigen PIN-Tankstelle übersah der Krad-Fahrer einen Pkw, welcher vor ihm auf der Fahrbahn stand, um das Gelände der Tankstelle zu befahren. Der Krad-Fahrer kollidierte mit dem Heck des stehenden Pkw und stürzte. Zur medizinischen Versorgung musste der Krad-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B37 kurzzeitig einseitig gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach (06207/9405-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

