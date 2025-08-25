Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Motorradfahrer fällt hin/2,2 Promille

Birkenau (ots)

Auf der Bundesstraße 38 fiel Zeugen am Freitagnachmittag (22.08.) ein Motorradfahrer auf, der mit seiner Maschine hinfiel. Beim Versuch wieder aufzustehen stürzte der Biker erneut. Weil die Zeugen beim anschließenden Hilfe leisten Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, verständigen sie die Polizei.

Ein Atemalkoholtest bei dem 66-Jährigen zeigte anschließend rund 2,2 Promille an. Der 66-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

