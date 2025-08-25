Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch am Waldfriedhof

Lampertheim (ots)

Am Samstag (23.08.) wurde der Parkplatz am Waldfriedhof zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 13.45 und 14.25 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Kia Ceed und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

