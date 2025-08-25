PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch am Waldfriedhof

Lampertheim (ots)

Am Samstag (23.08.) wurde der Parkplatz am Waldfriedhof zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 13.45 und 14.25 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Kia Ceed und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 08:29

    POL-DA: Bensheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

    Bensheim (ots) - Unbekannte Täter hatten es in der Zeit zwischen Dienstag (19.08.) und Samstag (23.08.) auf einen Zigarettenautomaten im Berliner Ring abgesehen. Mit Gewalt brachen sie den Automaten auf und entwendeten Geld aus dem Gerät. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:26

    POL-DA: Birkenau: Motorradfahrer fällt hin/2,2 Promille

    Birkenau (ots) - Auf der Bundesstraße 38 fiel Zeugen am Freitagnachmittag (22.08.) ein Motorradfahrer auf, der mit seiner Maschine hinfiel. Beim Versuch wieder aufzustehen stürzte der Biker erneut. Weil die Zeugen beim anschließenden Hilfe leisten Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, verständigen sie die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 66-Jährigen zeigte anschließend rund 2,2 Promille an. Der 66-Jährige wurde ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 22:47

    POL-HP: Neckarsteinach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Neckarsteinach (ots) - Am Sonntag (24.08.) gegen 17:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B37 in Neckarsteinach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Krad-Fahrer die B37 von Hirschhorn kommend in Fahrtrichtung Neckarsteinach. Auf Höhe der dortigen PIN-Tankstelle übersah der Krad-Fahrer einen Pkw, welcher vor ihm auf der Fahrbahn stand, um das Gelände der Tankstelle zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren