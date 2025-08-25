Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autofahrer mit 75 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/26-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot

Kelsterbach (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei am Freitagmittag (22.08.) in der Mörfelder Straße war ein Autofahrer aus dem Vogelsbergkreis mit 125 km/h anstatt der maximal dort erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs. Ihn erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 800 Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Insgesamt hielten sich im Kontrollzeitraum zwischen 11.45 und 13.00 Uhr elf Fahrerinnen und Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

