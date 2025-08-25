PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autofahrer mit 75 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/26-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot

Kelsterbach (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei am Freitagmittag (22.08.) in der Mörfelder Straße war ein Autofahrer aus dem Vogelsbergkreis mit 125 km/h anstatt der maximal dort erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs. Ihn erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 800 Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Insgesamt hielten sich im Kontrollzeitraum zwischen 11.45 und 13.00 Uhr elf Fahrerinnen und Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 08:33

    POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch am Waldfriedhof

    Lampertheim (ots) - Am Samstag (23.08.) wurde der Parkplatz am Waldfriedhof zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 13.45 und 14.25 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Kia Ceed und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:29

    POL-DA: Bensheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

    Bensheim (ots) - Unbekannte Täter hatten es in der Zeit zwischen Dienstag (19.08.) und Samstag (23.08.) auf einen Zigarettenautomaten im Berliner Ring abgesehen. Mit Gewalt brachen sie den Automaten auf und entwendeten Geld aus dem Gerät. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren