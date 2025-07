Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall mit bislang unbekanntem Geschädigten

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Montag um 12.25 Uhr parkte die 31-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke auf dem Jahnplatz in Haßloch aus und stieß dabei gegen einen weiteren Pkw, der rückwärts eingeparkt war und beschädigte diesen im Frontbereich. Es handelt sich um einen dunklen oder schwarzen Pkw, vermutlich einen SUV, möglicherweise einen Mercedes-Benz. Ein Teilkennzeichen wurde abgelesen und ist der Polizei bekannt. Direkt nach dem Unfall kam der Fahrer des beschädigten Pkw zu seinem Fahrzeug, stieg ein und verließ den Parkplatz, noch bevor die Verursacherin aussteigen und auf sich und den Unfall aufmerksam machen konnte. Im Anschluss fuhr die Verursacherin zur Polizeiinspektion Haßloch, um den Vorfall anzuzeigen. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet den Geschädigten oder weitere Zeugen des Unfalles, sich unter 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

