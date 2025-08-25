Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mit zwei Promille über die A 5/Festnahme und Blutentnahme

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Sonntagmittag (24.08.) einen 42-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Die Beamten stoppten den Wagenlenker auf der A 5. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell