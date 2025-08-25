PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Gartenhütte brennt

Raunheim (ots)

Eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Adalbert-Stifter-Straße geriet am frühen Samstagmorgen (23.08.), kurz vor 4.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand anschließend, konnten aber nicht verhindern, dass die Hütte durch die Flammen komplett zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

