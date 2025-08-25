Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Gartenhütte brennt

Raunheim (ots)

Eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Adalbert-Stifter-Straße geriet am frühen Samstagmorgen (23.08.), kurz vor 4.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand anschließend, konnten aber nicht verhindern, dass die Hütte durch die Flammen komplett zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

