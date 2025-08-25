Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Autoaufbruch an der Fasanerie

Groß-Gerau (ots)

Am Samstag (23.08.) wurde der Parkplatz an der Fasanerie zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15.10 und 15.30 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten weißen Mercedes und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum zwei Rucksäcke samt darin befindlichen Wertgegenständen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell