POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Zaun
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitag (22.8.), 22 Uhr, und Samstag (23.8.), 6.30 Uhr, mit Sprühfarbe einen Zaun in der Alsfelder Straße. Sie hinterließen dort zwei Schriftzüge und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
