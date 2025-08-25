PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Brennendes Auto/Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Am Samstagmorgen (23.08.) wurde durch einen Zeugen gegen 5.00 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Kinzigstraße gemeldet. Dort brannte ein geparkter BMW. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

