POL-OE: Porsche Panamera in Drolshagen gestohlen

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag (07./08.Juni) in die Lager- und Fabrikationshalle einer Firma im Industriegebiet Sendschotten ein. Von dem Gelände an der "Kupferstraße" entwendeten sie einen dort abgestellten lila-/violettfarbenen Porsche Panamera. Den Fahrzeugschlüssel hatten die Täter nach ersten Erkenntnissen bei dem Einbruch aufgefunden. Der zurzeit nicht mehr zugelassene PKW hatte einen Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Neben dem Fahrzeug nahmen die Täter auch ein Mischpult, Lautsprecher und diverses Werkzeug an sich. Der Beute- und Sachschaden liegt insgesamt im oberen fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

