POL-OE: Unfall im Kreisverkehr - junger Fahrer verliert Kontrolle

Attendorn (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.Juni) kam es gegen 9:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K7 in St.Claas. Ein 18-jähriger Autofahrer war aus der Straße "In der Wörde" in den dortigen Kreisverkehr eingefahren. Dabei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte mit dem PKW zunächst gegen ein Verkehrszeichen, welches sich auf einer Verkehrsinsel befand. Anschließend geriet der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sein Fahrzeug im Grünstreifen zur Seite kippte. Durch den Unfall wurde ein 17-jähriger Beifahrer im Auto leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich brachte man auch den augenscheinlich unverletzten Fahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der PKW wurde geborgen und abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

