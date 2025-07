Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei Männer im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Emmerich - Kaldenkirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 22. Juli 2025, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 20-jährigen Deutschen als Beifahrer eines in Düsseldorf zugelassenen Personenkraftwagens. Hierbei legte er den Beamten seinen gültigen Personalausweis und Führerschein vor. Ein Datenabgleich in den polizeilichen Fahndungssystemen anhand der Dokumente ergab, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl durch die Jugendarrestanstalt Düsseldorf wegen Nichterfüllung der Suchberatungstermine gesucht wird. Das Amtsgericht Düsseldorf hat im Dezember 2024 zwei Dauerarrest gegen den Gesuchten angeordnet. Zudem hatte der Mann noch 1,7 Gramm Marihuana dabei. Die Person wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve zum Arrestantritt in die Jugendanstalt Bottrop gebracht.

Ein 29-jähriger Algerier reiste am Abend im Reisebus des Schienenersatzverkehrs des Regionalexpresses 13 am Grenzübergang Alt-Schwanenhaus in das Bundesgebiet ein. Hier stellte sich bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen heraus, dass zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den Reisenden vorliegen. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 169 Euro bezahlen oder eine 10-tägige Restfreiheitsstrafe verbüßen. Des Weiteren war noch eine Geldstrafe in Höhe von 140 Euro oder eine siebentägige Haftstrafe wegen Diebstahls zu bezahlen. Der Algerier wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels ist. Sein Asylantrag wurde unanfechtbar abgelehnt und die Abschiebung vollziehbar angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Gesuchten zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich ein. Die zuständige Ausländerbehörde wurde hierüber durch die Bundespolizei informiert.

