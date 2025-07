BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Taschendieb am Duisburger Hauptbahnhof fest

Dortmund, Essen, Gelsenkirchen (ots) - Am 21. und 22. Juli kontrollierten Streifen der Bundespolizei mehrere Reisende in den Bahnhöfen Dortmund, Essen und Gelsenkirchen sowie am Dortmunder Flughafen. Dabei wurden fünf Haftbefehle bekannt. Bei der polizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Chisinau (Rumänien) am 21. Juli gegen 07:10 Uhr stellten die Beamten ...

mehr