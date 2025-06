Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Tankstelle scheiterte

Mechernich (ots)

Am heutigen Montag (2. Juni) versuchten drei Unbekannte um 2.03 Uhr in eine Tankstelle in der Heerstraße in Mechernich einzubrechen. Der Versuch wurde von einem Zeugen bemerkt. Dieser informierte die Polizei über den Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte zunächst ein Unbekannter, die Eingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam aufzudrücken.

Da dieser Versuch auch scheiterte, versuchte ein zweiter Unbekannter die Tür mit einem Stein einzuwerfen.

Auch dieser Versuch scheiterte. Schließlich traten die Unbekannten mehrfach gegen die Schiebetür, jedoch hielt diese der Gewalt stand.

Die Tür wurde bei der Tat erheblich beschädigt.

Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude und flüchteten im Anschluss fußläufig in Richtung der Friedrich-Wilhelm-Straße.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung wurde von Polizeibeamten ein Tatverdächtiger am Bahnhof in Mechernich angetroffen.

Hierbei handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Mechernich.

Der 16-Jährige wurde im Anschluss in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des besonders schweren Fall des Diebstahls (Versuch) gefertigt.

Die Ermittlungen zu den weiteren Unbekannten wurden aufgenommen.

Die zwei Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 150 cm -160 cm groß - ausländischer Akzent - bekleidet mit Jeans - ein Unbekannter trug einen grünen Kapuzenpullover - der zweite Unbekannte trug einen grauen Kapuzenpullover (Puma)

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell