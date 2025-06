POL-EU: Hausfriedensbruch in den Morgenstunden

Kall (ots) - Am Freitag (30. Mai) wurde im Zeitraum von 1.17 bis 2.31 Uhr in ein Fitnessstudio in der Auelstraße in Kall eingebrochen. Unbekannte gelangten über eine Notausgangstür in das Gebäude. Im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Im Gebäude wurden insgesamt drei Kassenschubladen sowie eine Tür beschädigt. Es wurde Bargeld im oberen dreistelligen Euro-Bereich, mehrere Geldkassetten und eine Flasche Wein entwendet. Von Polizeibeamten konnten ...

mehr