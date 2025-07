Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutmaßliches Diebesquintett am Bochumer Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt

Bochum - Dortmund (ots)

Am späten Abend des 21. Juli entwenden fünf junge Männer einen Laptop am Hauptbahnhof Bochum und flüchten zunächst. Einen Tatverdächtigen stellt die Polizei Dortmund nach einem weiteren Delikt, die vier anderen die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof.

Ein somalischer Staatsangehöriger informiert kurz vor Mitternacht die Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof über einen Diebstahl zu seinem Nachteil. Sein Laptop sei entwendet worden. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist die Tat gegen 23:30 zu erkennen.

Dort zu sehen sind fünf Tatverdächtige (bulgarisch (16), kosovarisch (16) und (18) sowie deutsch (17) und (20))

Der 29-jährige Somalier hatte seine Laptoptasche auf eine Sitzbank auf Bahnsteig 5/6 gestellt und diese kurz verlassen, um auf die Fahrplanauskunft zu schauen. Der in Deutschland Wohnungslose lies dabei die Tasche kurz aus den Augen.

Die Gruppe erreicht den Bahnsteig über den Aufzug direkt neben der Bank mit der Tasche und erblickt diese sofort. Der Bulgare (16) und der Kosovare (18) entnehmen das hochwertige Notebook, lassen die Tasche zurück. Der 16-Jährige steckt sich das Stehlgut in seinen Hosenbund und zeigt es anschließend den anderen, welche auf der Sitzbank gegenüber Platz nahmen und die Situation beobachteten. Anschließend verlässt die Gruppe den Bahnhof unbemerkt mit dem RE6 Richtung Dortmunder Hauptbahnhof.

Dort verschwinden sie zunächst in unbekannte Richtung. Die Bundespolizisten leiteten anschließend eine Fahndung nach den Flüchtigen ein.

Der in Lengerich wohnhafte Bulgare wird durch die Polizei Dortmund nach einer weiteren Straftat gestellt. Diese übermittelten die Personalien an die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof. Auf Nachfrage gab er an, dass er das Notebook nicht mehr bei sich habe, da es passwortgeschützt und somit unbrauchbar sei.

Die Uniformierten am Dortmunder Hauptbahnhof erkannten und stellten die vier weiteren Tatverdächtigen im späteren Verlauf, welche allesamt in Bochum wohnhaft sind.

Sie stellten die Identität fest und belehrten die jungen Männer. Diese machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerten sich nicht.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durften alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen und gegen das Quintett leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls ein.

