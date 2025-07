Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250709.2 Kiel: Kampflustige Katze entpuppt sich als Kätzchen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kiel (ots)

Mittwochvormittag war eine Streifenwagenbesatzung des 1. Reviers an der Bundesstraße 76 eingesetzt, da in Höhe Holsteinstadion eine herrenlose Katze aufgefunden wurde. Ein Zeuge, der das Tier einfing und in einem sicheren Behältnis verstaute, gab gegenüber den Polizisten an, dass die Katze unverletzt, aber aggressiv und kampflustig sei und ihn bereits gekratzt habe. Die Situation stellte sich am Schluss etwas anders dar.

Um das Tier nicht weiterem Stress auszusetzen, entschieden sich die Polizistin und ihr Kollege, das Behältnis nicht zu öffnen und auf direktem Weg das Kieler Tierheim aufzusuchen. Auf dem Weg vom Fundort zum Tierheim vernahmen sie Ausbruchsversuche und Drohgebärden in Form deutlicher Knurrgeräusche aus dem Behältnis, so dass bereits gemutmaßt wurde, dass es sich um eine sehr große Katze handeln müsse.

Im Tierheim folgte dann beim Öffnen die Überraschung, da am Fundort nicht darüber gesprochen wurde, um was für eine Katze es sich handelt und trotz Luftschlitzen kein Blick ins Innere der Box möglich war. In ihr befand sich ein junges Kitten, das schüchtern und friedlich heraussprang und neugierig die neue Umgebung erkundete. Die zuvor wahrgenommenen Knurrlaute wurden offenbar durch den Hall im geschlossenen Behältnis verstärkt - und wurden letztlich durch menschliches Lachen abgelöst.

Die gesunde, nicht gechipte, Katze befindet sich nun in der "Krabbelgruppe" des Tierheims und wartet auf Abholung durch ihre Erziehungsberechtigten. Diese werden gebeten, sich mit entsprechendem Nachweis mit dem Tierheim Uhlenkrog in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell