POL-KI: 250709.1 Kiel: Polizei stellt bei Durchsuchung hohe Mengen Bargeld und Drogen sicher

Kiel (ots) - Nachdem am vergangenen Freitag eine ehrliche Finderin einen aufgefundenen Ring bei der Polizeistation Hassee abgegeben hatte und öffentlich nach dem rechtmäßigen Eigentümer gesucht wurde, gibt es nun ein echtes Happy End. Bereits am 25.06.25 entdeckte die ehrliche Finderin den Ring gegen 13:15 Uhr in Kiel am Strand von Falckensteiner Strand, direkt ...

mehr