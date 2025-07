Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250707.3 Kiel: Happy End - Eigentümer des Ringes gefunden - Folgemeldung zu 250704.3

Kiel (ots)

Nachdem am vergangenen Freitag eine ehrliche Finderin einen aufgefundenen Ring bei der Polizeistation Hassee abgegeben hatte und öffentlich nach dem rechtmäßigen Eigentümer gesucht wurde, gibt es nun ein echtes Happy End.

Bereits am 25.06.25 entdeckte die ehrliche Finderin den Ring gegen 13:15 Uhr in Kiel am Strand von Falckensteiner Strand, direkt neben einer Sitzbank auf dem Deich. Ohne zu zögern übergab sie den Ring am vergangenen Freitag an Einsatzkräfte der Polizeistation Hassee.

Der Aufruf über die Medien zeigte Wirkung: Heute Morgen meldete sich ein Mann aus Bayern. Er konnte die eingravierten Daten des Ringes benennen und sich so zweifelsfrei als Eigentümer ausweisen. Er teilte mit, zur Kieler Woche gemeinsam mit seiner Frau in Kiel zu Besuch gewesen zu sein. Bei einem Spaziergang am Falckensteiner Strand habe er seinen Ring verloren, den er zuvor an einer Kette um den Hals getragen hatte.

Von dem Verlust erzählte er seinem ehemaligen Chef - dieser lebt in Kiel, sah den Aufruf und verständigte kurzerhand seinen ehemaligen Mitarbeiter.

Ring und Besitzer sind nun wieder vereint - dank ehrlicher Finderin, aufmerksamen Kollegen und ein bisschen norddeutschem Glück.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

