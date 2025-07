POL-KI: 250707.1 Schönkirchen: Vorstellung neue Dienststellenleiterin - Einladung an Medienvertreter

Kiel (ots) - Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften soeben die in der Wik aufgefundene Weltkriegsbombe. Alle betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen. Die Straßensperrungen werden in Kürze aufgehoben. Bei der Entschärfung, die gegen 11:45 Uhr begann und nach 45 Minuten beendet war, kam es zu keinen nennenswerten ...

mehr