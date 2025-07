Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250704.3 Kiel: Ring als Fundsache übergeben - Eigentümer gesucht

Kiel (ots)

Heute übergab eine ehrliche Finderin einen aufgefundenen Ring bei der Polizeistation Hassee. Die Beamtinnen und Beamten suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Die ehrliche Finderin fand den Ring bereits am 25.06.25 gegen 13:15 Uhr in Kiel am Falckensteiner Strand, auf dem Deich neben einer Sitzbank auf. Der Ring ist aus 333er Gold und weist eine Innengravur auf.

Personen, die nachweisen können, rechtmäßiger Eigentümer des aufgefundenen Ringes zu sein, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1352 mit der Polizeistation Hassee in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

