Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250706.1 Kiel: Fliegerbombe ist entschärft (Folgemeldung zu 250704.1)

Kiel (ots)

Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften soeben die in der Wik aufgefundene Weltkriegsbombe. Alle betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen. Die Straßensperrungen werden in Kürze aufgehoben.

Bei der Entschärfung, die gegen 11:45 Uhr begann und nach 45 Minuten beendet war, kam es zu keinen nennenswerten Problemen mit der Bombe. Die Entschärfung musste aufgrund eines eiligen Organtransports, für den die Sperrung des Luftraums aufgehoben wurde, kurzfristig für etwa 15 Minuten unterbrochen werden.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell