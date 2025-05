Polizei Dortmund

POL-DO: Straßenraub in der Goethestraße - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Mittwoch (28.05.) wurde einer 78-jährigen Dortmunderin gegen 10:40 Uhr die Halskette entwendet.

Die Frau ging mit ihrem Rollator auf der Goethestraße in westliche Richtung. Gegen 10:40 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 10, überholte eine männliche Person auf einem Fahrrad die Frau. Er wendete, blieb vor der 78-Jährigen stehen und riss ihr die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter in östliche Richtung und bog in die Münsterstraße in Richtung Süden ab.

Der Mann wird durch die Zeugin wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 - 40 Jahre alt - Ca. 180 - 190 cm groß - Schwarze Hautfarbe - Dicke Statur - Kurze, dunkle Haare - dunkle Kleidung - Unterwegs mit einem Fahrrad

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich bei der Polizei unter der 0231/132-7441 zu melden.

