POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Baumarkt/Gartengeräte im Visier von Kriminellen

Riedstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (23.08.) und Montagmorgen (25.08.) drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Baumarktes "Am Dammacker" ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie den Warenbereich vor dem Haupteingang und entwendeten unter anderem dort gelagerte Gartengeräte. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf knapp 2000 Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Hinweise von Zeugen, die zur Ergreifung der Täter oder dem Auffinden des Stehlguts führen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

