Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Anzeige nach Hitlergruß und "Heil Hitler"-Ruf

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sucht die Polizei nun nach einem bislang unbekannten jungen Mann.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Unbekannte am Samstag (23.8.), gegen 19.30 Uhr, am Donnersbergring in Richtung eines jungen Mannes und einer jungen Frau im Alter von 19 Jahren den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" gerufen haben. Zudem soll er den 19-jährigen Mann vorher beleidigt haben.

Der Unbekannte soll circa 20 Jahre alt und in Begleitung einer unbekannten weiblichen Person gleichen Alters gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen, insbesondere zur Identität des unbekannten Täters oder seiner Begleitung, werden gebeten, mit dem polizeilichen Staatschutz unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

