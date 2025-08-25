Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Briefkastenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben am Sonntagabend (24.8.), gegen 19.15 Uhr, bislang unbekannte Täter in der Straße "Franz-Gruber-Platz" einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten geworfen, der in der Folge Feuer fing.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen begann die Feuerwehr den Brand zügig zu löschen. Durch das schnelle Einschreiten brannte lediglich der Inhalt des Kastens. Wie hoch der Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

