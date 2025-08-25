Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Frankfurt: 13-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Bensheim/Frankfurt (ots)

Seit vergangenem Montag (18.08.) wird die 13-jährige Hamna Humera Naser aus einer Inobhutnahmestelle des Jugendamts vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 17.30 Uhr an der Einrichtung in Bensheim. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten gefahndet wird. Nach eigenen Angaben wollte sie nach Frankfurt.

Die 13-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie trug bei ihrem Verschwinden ein schwarzes Kopftuch, einen schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss und eine weite, weiße Hose.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

