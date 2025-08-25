PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Fahrerin fährt weiter
Zeugen nach Unfall mit Kind gesucht

Erzhausen (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem 10-jährigen Kind und einer bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmerin hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 7.30 Uhr am Montag (25.8.) soll der Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Straße "Am Hainpfad" in Richtung "Im Bensensee" befahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hätte eine bislang noch unbekannte Frau die Tür eines dort geparkten, blauen Autos geöffnet, ohne auf das Kind zu achten. Der 10-Jährige stieß gegen die Tür und verletzte sich beim Sturz leicht. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Jungen und der Frau fuhr diese mit ihrem Auto davon. Laut Zeugenaussagen soll sie eine kräftige Figur, dunkles Haar und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallverursacherin haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

