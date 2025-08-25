Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Leiche im Main gefunden/Wer kennt den Toten?

Kelsterbach (ots)

Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts Main entdeckten bereits am 18. Juli 2025 im Bereich der Eddersheimer Schleuse einen toten Mann im Main. Die Feuerwehr konnte den Leichnam aus dem Fluss bergen. Die Identität des Toten konnte bislang noch nicht geklärt werden. Zum gegenwärtigen Ermittlungsstand liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden bzw. auf eine Straftat vor. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Toten geben können.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, 80 Kilogramm schwer und hatte mittellange braun-blonde Haare. Er war mit einem grau-braunen Shirt der Marke "McNeal" in Größe XL, kurzer, grauer Hose und dunkelblau-grauen Schuhen mit dem Logo "Tommy Jeans" bekleidet. Der Tote wies keine Tätowierungen oder auffällige Narben auf.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verstorbenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell