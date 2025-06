Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstenfahndung nach einem 12-jährigen Jungen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem 12-Jährigen aus Schwerin. Der Vermisste hat am gestrigen Tage, den 26.06.2025, gegen 08:00 Uhr die elterliche Wohnung im Stadtteil Mueßer Holz verlassen und begab sich in Richtung Bertolt-Brecht Schule. Dort sei er jedoch nicht angekommen. Der letzte Kontakt zum Vater bestand telefonisch um 09:55 Uhr. In diesem Gespräch teilte der Vermisste mit, dass er nicht in der Schule sei. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort tätigte der Sohn nicht. Weiteres ist zunächst nicht bekannt.

Foto der vermissten Person: https://fcld.ly/vermisster12jaehriger

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - schlanke Statur - dunkle mittellange Haare

Zur Bekleidung ist folgendes bekannt:

- weißes T-Shirt - schwarze Hose - weiße Schuhe der Marke "Nike"

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385/5180-2224) zu melden.

Die regionalen Medien werden ebenfalls um Unterstützung gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell