Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in der Martinstraße - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Martinstraße in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die von Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die beteiligten Personen bereits vom Ereignisort entfernt. Eine Identifizierung der Beteiligten war bislang nicht möglich.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann von vermutlich drei weiteren, ebenfalls unbekannten Männern körperlich angegriffen worden sein. Der Geschädigte soll dabei Kopfverletzungen erlitten haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de bei der Polizei in Schwerin zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell