Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Montag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer an der Einmündung der Hebelstraße in die Römerstraße. Um kurz nach 17 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Römerstraße von der Heidelberger Weststadt in Richtung Rohrbach. Als er in den Einmündungsbereich der Hebelstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 32-jährigen Radfahrer. Jener fuhr unzulässig auf dem Gehweg, anstatt ordnungsgemäß den Radweg auf der gegenüberliegenden Seite der Hebelstraße zu nutzen. Nach der Kollision stürzte der 32-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden, dessen Höhe noch nicht feststeht. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

