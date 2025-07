Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Linienbus muss Gefahrenbremsung durchführen - Pkw flüchtig - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Freitag (11.07.) gegen 14:05 Uhr kam es im Kreisverkehr An der Gohrsmühle / Schnabelsmühle zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Linienbusses eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um nicht mit einem Pkw zu kollidieren. Der Pkw entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, weswegen das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg nun Zeugen und den Flüchtigen sucht.

Nach jetzigem Kenntnisstand befand sich der 28-jährige Fahrer des Linienbusses bereits im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Bensberger Straße verlassen, als plötzlich ein Pkw-Fahrer aus Richtung An der Gohrsmühle in den Kreisverkehr einfuhr. Der vorfahrtberechtigte Fahrer des Linienbusses musste daher eine Gefahrenbremsung durchführen, um nicht mit dem Pkw zusammenzustoßen. Dabei stürzte eine 55-jährige Bergisch Gladbacherin, die sich als Fahrgast in dem Linienbus befand, und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw fuhr unvermittelt in unbekannte Richtung davon. Es soll sich um einen grau-braunen Toyota Auris gehandelt haben. Der männliche Fahrer sei circa 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen. Er habe kurze dunkle Haare sowie einen Dreitagebart gehabt und ein dunkles T-Shirt getragen. Möglicherweise hat noch ein weiterer Fahrgast leichte Verletzungen bei dem Vorfall davongetragen. Dieser verließ jedoch vor Eintreffen der Polizisten die Örtlichkeit. Die 55-jährige Bergisch Gladbacherin wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, aber auch der möglicherweise weitere verletzte Fahrgast sowie der flüchtige Pkw-Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (th)

