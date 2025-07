Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw nach Zusammenstoß mit Pedelec flüchtig - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu heute (11.07.) kam es auf der Dellbrücker Straße in Paffrath zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelecfahrer und einem Pkw. Der Pkw entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, weswegen das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg nun Zeugen und den Flüchtigen sucht.

Nach jetzigem Kenntnisstand hatte ein 19-jähriger Bergisch Gladbacher gegen 00:55 Uhr mit seinem Pedelec die Dellbrücker Straße in Richtung Hand befahren. An einer Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Schmidt-Blegge-Straße abzubiegen, weshalb er sich auf der linken Seite seines Fahrstreifens einordnete. Bevor er abbog, fuhr ein Pkw rechts an ihm vorbei und touchierte ihn dabei. Der Pedelecfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw fuhr jedoch unvermittelt weiter. Laut Zeugenaussagen hat es sich um einen dunklen Pkw mit der Städtekennung GL, möglicherweise einen Sportwagen, gehandelt. Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin liegen nicht vor. Der Pedelecfahrer wurde vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. Sein Pedelec, an welchem leichter Sachschaden entstand, wurde zu Beweissicherungszwecken sichergestellt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, aber auch der/die flüchtige Pkw-Fahrer/in werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (th)

