Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Gestern (10.07.) sind Unbekannte in eine Wohnung in Wermelskirchen eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Berliner Straße hat die Bewohnerin die Polizei informiert. Sie gab an, die Wohnung gestern Morgen um 09:30 Uhr verlassen zu haben. Als sie gegen 15:00 Uhr wieder zurückkam, stellte sie den Einbruch und den Verlust eines vierstelligen Bargeldbetrages, diverser Schmuckstücke und einer Uhr fest. Vor Ort fanden die Beamten eine Terrassentür vor, deren Glasscheibe eingeschlagen worden war.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte in der Wohnung eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Wenn Sie eine Beratung oder Informationen zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell