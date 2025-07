POL-RBK: Overath - Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Heiligenhaus

Wermelskirchen (ots) - Gestern (10.07.) sind Unbekannte in eine Wohnung in Wermelskirchen eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Berliner Straße hat die Bewohnerin die Polizei informiert. Sie gab an, die Wohnung gestern Morgen um 09:30 Uhr verlassen zu haben. Als sie gegen 15:00 Uhr wieder zurückkam, stellte sie den ...

